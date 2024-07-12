Galatasaray'da Zaha gündem oldu!

Galatasaray, ilk hazırlık maçında LASK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların 3-2 kaybettiği karşılaşmada Wilfried Zaha, performansıyla dikkat çekti. Karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Fildişili futbolcu taraftarlardan tam not aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından, "Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekliydi. Fiziksel anlamda hazır olunca çok daha iyisini yapacak. Çok önemli bir oyuncu, geçen seneki şampiyonlukta önemli payı var. Takıma önemli maçlar kazandırdı. Çizgiye bastığında bire birleri çok etkili oynadı." diye konuştu.
Sarı-kırmızılıların 3-2 kaybettiği karşılaşmada Wilfried Zaha, performansıyla dikkat çekti. Karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Fildişili futbolcu taraftarlardan tam not aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından, "Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekliydi. Fiziksel anlamda hazır olunca çok daha iyisini yapacak. Çok önemli bir oyuncu, geçen seneki şampiyonlukta önemli payı var. Takıma önemli maçlar kazandırdı. Çizgiye bastığında bire birleri çok etkili oynadı." diye konuştu.