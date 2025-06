Galatasaray'da Yusuf Demir konuştu: 'Aşırı baskı var'

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yusuf Demir, Sözcü Gazetesine açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın 2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu, taraftarların beklediği büyük çıkışı bir türlü gösterememişti. Her zaman çok çalıştığını belirten Yusuf önümüzdeki sezonki hedeflerini anlattı.

"İki tane kupayı kaldırdık. Güzel bir sezon sezon geçti bizim için. İyi bir iş çıkardık. Umarım devamı önümüzdeki sezon gelir. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılara ulaşırız.""Ben her gün çalışıyorum. İlk sezon da çalışıyordum şimdi de çok çalışıyorum. Her gün daha iyi gitmek istiyorum. Evet beklediğim süreyi bulamadım ama inşallah seneye bulurum ve büyük patlama gerçekleştiririm."Kulüplerimiz maalesef Avrupa'da başarılı olamıyor Barcelona'da oynamış biri olarak kulüplerimizin ne yapması gerekiyor? Sence altyapıya gerekli önem veriliyor mu?"Evet, Avrupa'da altyapıya daha çok bakıyorlar, daha çok önem veriyorlar ve daha çok topçu çıkıyor. Burada çok aşırı bir baskı var. Büyük kulüplerde değil her kulüpte. Genç bir oyuncu kötü bir maç oynadığı zaman hemen eleştiriliyor. Bunların önüne geçmek ve gençlere daha fazla şans vermek gerekiyor.""Osimhen ile çok güzel bir ilişkim var. O bana Barcelona zamanlarımı soruyor ben de ara ara Napoli günlerini soruyorum. Neyi daha iyi yapabilirim diye ona danışıyorum. Gerçekten çok mütevazı bir oyuncu. Sahada herkesin açığını kapatmaya çalışıyor. Saha dışında da çok güzel tavsiyeler veriyor. Güzel bir abi-kardeş ilişkimiz var. İnşallah burada kalır.""Gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Benim oynadığım dönemde ona rastlamadım. Dediğiniz gibi altyapıdaydı o 15 yaşında. Kendisini çok iyi gösterdi ve büyük başarılar kazandı. Helal olsun.""Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde oynamayı gerçekten isterdim. Kadıköy'deki galibiyetlerimiz gerçekten güzeldi.""Bence bu gerginlik son bulmaz. Mesela ben İspanya'da El Clasico'yu yaşadım. Real Madrid-Barcelona maçında taraftarlar yan yana oturuyordu. Real Madrid veya Barcelona gol attığında seviniyordular. Hiç böyle bir kavga söz konusu değildi. Burada da bence bitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü burada sosyal medya çok aktif. Bizim Türk insanımız böyle. Hepimiz öyleyiz. Kanımız hızlı akıyor."