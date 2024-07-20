Galatasaray'ın 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirdiği ilk yurt dışı kampında Hakim Ziyech ile Dries Mertens'in formu dikkat çekti.
Geçen sezon yaz kampı yapmayan Ziyech'in bu sene formda ve motive gözükmesi umutları arttırdı. Faslı yıldızın yeni sezonda çok önemli işler yapmasının beklendiği bildirildi. Yeni sezonda gözler yine yıldız futbolcuda olacak.
MERTENS, BATSHUAYI
Mertens de ilerleyen yaşına rağmen hazırlık maçlarında iyi gözüktü. Yeni transfer Michy Batshuayi ise çalışkanlığı ve kısa sürede takım arkadaşlarıyla kurduğu diyalogla dikkat çekti. Belçikalı forvet, gol şanssızlığını ise son maçta kırdı.
WILFRIED ZAHA
Sarı-kırmızılılarda Avusturya'daki ilk kampta dikkat çeken isimlerden biri de Wilfried Zaha oldu.
Geçen sezon yaz kampı yapmayan Ziyech'in bu sene formda ve motive gözükmesi umutları arttırdı. Faslı yıldızın yeni sezonda çok önemli işler yapmasının beklendiği bildirildi. Yeni sezonda gözler yine yıldız futbolcuda olacak.
MERTENS, BATSHUAYI
Mertens de ilerleyen yaşına rağmen hazırlık maçlarında iyi gözüktü. Yeni transfer Michy Batshuayi ise çalışkanlığı ve kısa sürede takım arkadaşlarıyla kurduğu diyalogla dikkat çekti. Belçikalı forvet, gol şanssızlığını ise son maçta kırdı.
WILFRIED ZAHA
Sarı-kırmızılılarda Avusturya'daki ilk kampta dikkat çeken isimlerden biri de Wilfried Zaha oldu.