Galatasaray'da Victor Osimhen'e nazar değdi!

Galatasaray'ın bonservisini almak için dünya çapında sponsor desteği aramaya başladığı Victor Osimhen, Bodrum FK deplasmanında bu sezonki en etkisiz maçını çıkardı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı, Bodrum deplasmanında beklenen etkiyi ortaya koyamadı. Kaleciyle karşı karşıya kaçıran, son paslarda hata yapan, zaman zaman da ofsayt tuzağına takılan Osimhen'in performansı tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
Özellikle de sezonu kapatan Icardi'nin yokluğunda tüm skor yükünü sırtlanması beklenen 25 yaşındaki santrfor için "Nazar değdi" yorumları yapılırken, Nijerya Milli Takımı'ndan yorgun dönmesi de düşüşündeki en belirgin etken olarak gösterildi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı, Bodrum deplasmanında beklenen etkiyi ortaya koyamadı. Kaleciyle karşı karşıya kaçıran, son paslarda hata yapan, zaman zaman da ofsayt tuzağına takılan Osimhen'in performansı tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
Özellikle de sezonu kapatan Icardi'nin yokluğunda tüm skor yükünü sırtlanması beklenen 25 yaşındaki santrfor için "Nazar değdi" yorumları yapılırken, Nijerya Milli Takımı'ndan yorgun dönmesi de düşüşündeki en belirgin etken olarak gösterildi.