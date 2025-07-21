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Galatasaray'da veda zora girdi!

Galatasaray, Victor Osimhen için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı takım, bu transferle birlikte Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına kolay kolay izin vermeyi düşünmüyor.

calendar 21 Temmuz 2025 10:52 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da veda zora girdi!
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Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

BARIŞ ALPER'İ İLGİLENDİRİYOR

Sarı-kırmızılı takımda Osimhen'in transferi Barış Alper Yılmaz'ı da yakından ilgilendiriyor.

KOLAY İZİN VERİLMEYECEK

Galatasaray, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve Avrupa'dan önemli takımlarla temas halinde olan Barış Alper'in ayrılığına Osimhen transferi sonrası kolay kolay izin vermeyi düşünmüyor.

YERİNİ DOLDURMAK ZOR


Osimhen transferi için kasadan önemli bir rakamı çıkartmak zorunda kalacak Galatasaray, Barış Alper'in yerini doldurmanın zor olacağını düşünüyor ve milli oyuncuyu bırakmak istemiyor. Galatasaray Yönetimi, Barış Alper'in satılması durumunda milli oyuncunun yerini doldurmanın da aynı maliyeti getireceğini düşünüyor.

COMAN LİSTEDE AMA...

Galatasaray, Barış Alper'e alternatif olarak Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ı listesinde tutuyor.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen sonrası yabancı kaleci transferi ile birlikte yabancı stoper takviyesi de planlıyor. Galatasaray'da yabancı kontenjanı ve Bayern Münih'in Coman için 30 milyon euro talep etmesi nedeniyle de bu transfer zor olarak görülüyor.

ZANIOLO KALABİLİR

Galatasaray, kolay bırakmaya niyeti olmadığı Barış Alper için 35 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu bedeli ödemeyi göze alacak bir takım çıkması durumunda ise takıma geri dönen Zaniolo'yu Barış Alper yerine takımda tutabilir.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli futbolcu için, "Barış ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Barış'tan memnunuz. İyi hazırlanıyor, kampı iyi geçiriyor. Şampiyonlar Ligi de var. Onlar için de önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri, Barış ve Türk oyuncular dahil, onu bekliyoruz. Şu an başka düşüncemiz yok." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

 

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