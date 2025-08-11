Galatasaray'da veda haftası: Carlos Cuesta

Galatasaray, kadroda düşünmediği Carlos Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Cuesta'nın transferi için Rusya'dan Spartak Moskova ile prensip anlaşması sağladı.
Kolombiyalı savunma oyuncusunun transferinin bu hafta netleşmesi bekleniyor.
Carlos Cuesta, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
