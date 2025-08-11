11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-026'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-026'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-046'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Galatasaray'da veda haftası: Carlos Cuesta

Galatasaray, Carlos Cuesta'nın transferi için Spartak Moskova ile prensip anlaşması sağladı. Transferin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

calendar 11 Ağustos 2025 08:51
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da veda haftası: Carlos Cuesta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, kadroda düşünmediği Carlos Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Cuesta'nın transferi için Rusya'dan Spartak Moskova ile prensip anlaşması sağladı.

Kolombiyalı savunma oyuncusunun transferinin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Carlos Cuesta, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.