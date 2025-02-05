Galatasaray'da Trippier transferi karmaşık!

Galatasaray, hücum hattı ve orta sahaya yapılan takviyelerin ardından sıra savunmaya yapılacak transferlere geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-kırmızılılar, hücum hattı için Milan'dan Alvaro Morata ve Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı. Galatasaray, orta saha transferinde ise eski oyuncusu Mario Lemina için geri sayıma geçti.
ESPN'de yer alan habere göre, Galatasaray, sağ bek için Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için girişimlerde bulundu. ESPN'deki haberde, Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe'un Trippier'i bırakmak istemediği ve İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transferinin karmaşık olduğu aktarıldı.
"GALATASARAY DEFTERİ KAPATTI"
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için Newcastle United'a teklif yaaptı. İngiliz ekibi, Galatasaray'dan gelen bu teklifi geri çevirdi ve Trippier'i bırakmadı. Galatasaray, bu gelişmenin ardından Trippier defterini kapattı.
Kieran Trippier, bu sezon Newcastle United'da 18 maçta süre buldu.
SAĞ BEK ADAYLARI
Galatasaray'da sağ bek adayları arasında Southampton'dan Kyle Walker-Peters ve Hellas Verona'dan Jackson Tchatchoua da yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, hücum hattı için Milan'dan Alvaro Morata ve Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı. Galatasaray, orta saha transferinde ise eski oyuncusu Mario Lemina için geri sayıma geçti.
ESPN'de yer alan habere göre, Galatasaray, sağ bek için Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için girişimlerde bulundu. ESPN'deki haberde, Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe'un Trippier'i bırakmak istemediği ve İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transferinin karmaşık olduğu aktarıldı.
"GALATASARAY DEFTERİ KAPATTI"
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için Newcastle United'a teklif yaaptı. İngiliz ekibi, Galatasaray'dan gelen bu teklifi geri çevirdi ve Trippier'i bırakmadı. Galatasaray, bu gelişmenin ardından Trippier defterini kapattı.
Kieran Trippier, bu sezon Newcastle United'da 18 maçta süre buldu.
SAĞ BEK ADAYLARI
Galatasaray'da sağ bek adayları arasında Southampton'dan Kyle Walker-Peters ve Hellas Verona'dan Jackson Tchatchoua da yer alıyor.