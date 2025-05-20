Galatasaray'da şölen gelire dönüşecek!

Galatasaray, şampiyonluğun ardından Yenikapı'daki kutlamalar için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda gerçekleştirilecek bu şölene eski futbolcular ve teknik adamların davet edilmesi bekleniyor. GS Store'a ait tırlar da Yenikapı'da hazır bulunacak.
Piyasaya yeni çıkan beşinci yıldızlı ürünler, taraftarlarla buluşturulacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sayede ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
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Sarı-kırmızılılarda gerçekleştirilecek bu şölene eski futbolcular ve teknik adamların davet edilmesi bekleniyor. GS Store'a ait tırlar da Yenikapı'da hazır bulunacak.
Piyasaya yeni çıkan beşinci yıldızlı ürünler, taraftarlarla buluşturulacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sayede ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
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