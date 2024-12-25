Galatasaray'da Skriniar için geri sayım!

Galatasaray'da bitmeye en yakın transfer Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Skriniar için geri sayım!
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25 Aralık 2024 00:25
Paulo Dybala, Georges Mikautadze ve Randal Kolo Muani gibi isimleri transfer gündeminde tutan Galatasaray'da bitmeye en yakın transferin Milan Skriniar olduğu ortaya çıktı.

Spor Gecesi Digital'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Milan Skriniar ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Slovak stoperin transferi için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Milan Skriniar'ın sezonun ikinci yarısında PSG'den 5 milyon euro'luk alacağı bulunuyor. Galatasaray, bu rakamın bir kısmını ödemek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 2.5 milyon euro teklif etti. PSG ise bu teklifi kabul etmedi. PSG ile bu maaşın paylaşılması konusunda görüşmelerine devam eden Galatasaray, anlaşmanın sağlanması halinde 29 yaşındaki futbolcuyu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katacak.

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu.

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