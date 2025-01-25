Galatasaray, Ahmed Kutucu takviyesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde savunmasına bir takviye yapmayı planlıyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİM
Galatasaray'ın bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.
Galatasaray'da savunmaya yeni isim: Kyle Walker-Peters
Galatasaray, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki sağ beki bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
25 Ocak 2025 15:52
Son güncelleme 25 Ocak 2025 15:57
Son güncelleme 25 Ocak 2025 15:57
Galatasaray
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