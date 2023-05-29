Galatasaray'da şampiyonluk partisi

Spor Toto Süper Lig'de büyük bir mücadeleye sahne olan şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi.
Galatasaray salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek ve sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaya kilitlenirken bu durum yönetimi de harekete geçirdi.
Takımı Ankara'da desteklemek için taraftarın büyük isteği olsa da Eryaman Stadı'nda deplasman takımına ayrılan yer sadece bin kişilik. Bu nedenle az sayıda futbolsever bilet bulabilirken Nef Stadı'nda maçın izlenmesi için hazırlık yapıldı.
VALİLİKTEN ONAY BEKLENİYOR
Ankaragücü-Galatasaray maçının yayınlanması için çalışmalar yapılırken Nef Stadı'nın yanına dev ekran için platform kuruldu. Salı günü 20.00'de başlayacak karşılaşma için yaklaşık 20 bin kişinin burada olması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray yönetimi, aynı gün saat 18.00'de basket takımının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türk Telekom maçı sonrasında da taraftarların maçı izleyebilmesi için de çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bu dev organizasyon için valilikten onay beklendiği ifade edildi. Onay çıkmazsa Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde yapılacak.
FLORYA'DA BU KEZ SESSİZLİK GEÇMİŞTE
Geçmişte kazanılan şampiyonluklar sonrası taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidip takımla bir araya gelmesi gelenek haline gelmişti. Bu kez taraftarların tesislere girmesine izin verilmeyecek. Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray'da çimlerin bozulmasının önüne geçilmiş olacak.
Galatasaray salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek ve sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaya kilitlenirken bu durum yönetimi de harekete geçirdi.
Takımı Ankara'da desteklemek için taraftarın büyük isteği olsa da Eryaman Stadı'nda deplasman takımına ayrılan yer sadece bin kişilik. Bu nedenle az sayıda futbolsever bilet bulabilirken Nef Stadı'nda maçın izlenmesi için hazırlık yapıldı.
VALİLİKTEN ONAY BEKLENİYOR
Ankaragücü-Galatasaray maçının yayınlanması için çalışmalar yapılırken Nef Stadı'nın yanına dev ekran için platform kuruldu. Salı günü 20.00'de başlayacak karşılaşma için yaklaşık 20 bin kişinin burada olması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray yönetimi, aynı gün saat 18.00'de basket takımının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türk Telekom maçı sonrasında da taraftarların maçı izleyebilmesi için de çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bu dev organizasyon için valilikten onay beklendiği ifade edildi. Onay çıkmazsa Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde yapılacak.
FLORYA'DA BU KEZ SESSİZLİK GEÇMİŞTE
Geçmişte kazanılan şampiyonluklar sonrası taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidip takımla bir araya gelmesi gelenek haline gelmişti. Bu kez taraftarların tesislere girmesine izin verilmeyecek. Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray'da çimlerin bozulmasının önüne geçilmiş olacak.