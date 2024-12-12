Galatasaray'da sahne Michy Batshuayi'nin; Özel görev

Avrupa Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray, 5 maçta topladığı 11 puanla 4.sırada yer alıyor. Malmö'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, İsveç'ten galibiyetle dönmesi halinde ilk 8 yolunda büyük avantaj elde edecek. Aslan'da sezonu kapatan Icardi ve sakatlığı olan Osimhen'in yokluğunda ilk 11 fırsatı gelen Batshuayi, bu maça özel motive edildi.
MALMÖ'DE KALE 17'LİK PERSSON'IN
Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor. As eldiven Johan Dahlin sezonu kapatırken, ikinci kaleci Ricardo Friedrich de rahatsızlandığı için son idmana çıkmadı. Galatasaray maçında kaleyi 17 yaşındaki Joakim Persson koruyacak.
Persson'un kaleyi koruması, Galatasaray'da Michy Batshuayi gibi tecrübeli bir forvetin skor yapma şansını artıracak önemli bir detay olarak göze çarpıyor.
31 yaşındaki Batshuayi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.
MALMÖ'DE KALE 17'LİK PERSSON'IN
Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor. As eldiven Johan Dahlin sezonu kapatırken, ikinci kaleci Ricardo Friedrich de rahatsızlandığı için son idmana çıkmadı. Galatasaray maçında kaleyi 17 yaşındaki Joakim Persson koruyacak.
Persson'un kaleyi koruması, Galatasaray'da Michy Batshuayi gibi tecrübeli bir forvetin skor yapma şansını artıracak önemli bir detay olarak göze çarpıyor.
31 yaşındaki Batshuayi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.