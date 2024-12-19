Galatasaray'da plan: Bedavaya Paulo Dybala

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Paulo Dybala'yı bonservis bedeli ödemeden takıma katmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da plan: Bedavaya Paulo Dybala
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 08:04
Galatasaray'ın gündemine gelen Paulo Dybala, sarı-kırmızılı yönetim içerisinde fikir ayrılığına neden oldu. Özellikle oyuncunun, 2.5 yıllık maliyetinin minimum 25 milyon euro'yu bulması nedeniyle bazı yöneticilerin transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

YILLIK MALİYETİ RİSKLİ

Milliyet'in haberine göre; Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu tarafından yürütülen operasyon, yönetim içerisinden sorgulanmaya başlandı. Bazı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcunun sık sakatlanması ve yine çift haneleri bulan yıllık maliyetinin risk olduğunu savunduğu öğrenildi. Buna karşın Kavukçu'nun ise Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Arjantinli futbolcu için kararlı olduğu belirtildi.

KAVUKÇU BEDAVAYA ALMAK İSTİYOR

Dybala'nın Menajeri Carlos Novel, Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan maçı Menajer George Gardi ile beraber Abdullah Kavukçu'nun locasında izlemişti. Kavukçu'nun Roma ile kontratı yaz ayında bitecek olan Dybala'yı bonservissiz almaya çalıştığı ve bu konuyla ilgili çalışmada bulunulmasını istediği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in, bu transferdeki maliyeti değerlendirip son sözü söyleyeceği ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery