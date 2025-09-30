Galatasaray'da Osimhen döndü, Sane yedek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, Liverpool maçında ilk 11'de sahaya çıkıyor.
Galatasaray'da performansıyla eleştirilen isimlerden biri olan Leroy Sane ise maça yedek kulübesinde başlayacak.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
