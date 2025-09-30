30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-027'
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
0-226'
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-027'
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
0-026'
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
1-028'
30 Eylül
Marsilya-Ajax
3-027'
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
0-026'

Galatasaray'da Osimhen döndü, Sane yedek!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Liverpool maçıyla birlikte ilk 11'e döndü. Leroy Sane ise yedek kaldı.

calendar 30 Eylül 2025 20:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, Liverpool maçında ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Galatasaray'da performansıyla eleştirilen isimlerden biri olan Leroy Sane ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i:




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
