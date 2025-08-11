11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-027'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-027'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Galatasaray'da orta sahaya sürpriz aday!

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Banik Ostrava'da forma giyen Tomas Rigo'yu listesine aldı.

11 Ağustos 2025 12:20
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta sahaya sürpriz aday!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takviye yapmak istediği bölgelerden biri olan orta saha için yeni isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

RİGO LİSTEDE

Bu doğrultuda, Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden Tomas Rigo, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. 23 yaşındaki Slovak orta saha, U21 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla adından söz ettirmişti.


AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Rigo'nun peşinde yalnızca Galatasaray yok. İspanya temsilcisi Sevilla ve Hollanda ekibi Ajax'ın da oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol ve 7 asist kaydetti. Rigo, bu sezon ise 5 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Slovak futbolcunun 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
