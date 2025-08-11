Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takviye yapmak istediği bölgelerden biri olan orta saha için yeni isimler üzerinde yoğunlaşıyor.
RİGO LİSTEDE
Bu doğrultuda, Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden Tomas Rigo, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. 23 yaşındaki Slovak orta saha, U21 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla adından söz ettirmişti.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Rigo'nun peşinde yalnızca Galatasaray yok. İspanya temsilcisi Sevilla ve Hollanda ekibi Ajax'ın da oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol ve 7 asist kaydetti. Rigo, bu sezon ise 5 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Slovak futbolcunun 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
