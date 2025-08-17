17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Galatasaray'da orta sahaya 'fırsat' bekleniyor

Galatasaray'da öncelik kaleci ve savunma hattına transfer yapmak. Orta saha için eylül ayı beklenecek.

17 Ağustos 2025 11:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da orta sahaya 'fırsat' bekleniyor






Lige 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Önceliği kaleciye veren G.Saray, savunmasını da güçlendirecek. Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçından sonra "Kaleci ve savunma oyuncusu hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde 'oyuncu almayacağız' diyemeyiz. Bu yönde farklı düşüncelerimiz de olacak" demişti.

ORTA SAHAYA FIRSAT TRANSFERİ

Tecrübeli çalıştırıcının, işaretini verdiği son takviye orta sahaya olacak. Berkan Kutlu'dan daha iyi bir alternatif düşünen Galatasaray fırsat transferini orta alana yapmayı planlıyor. Avrupa liglerinde yaz transfer sezonu genelde 1 Eylül'de sona eriyor. Türkiye'de ise takımlar 12 Eylül'e kadar kadrolarına takviye yapabilecek. 2022'de İcardi, geçen sezon başı ise Osimhen, eylül ayında sarı-kırmızılı olmuştu.


G.SARAY'A DURMAK YOK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Oldukça neşeli geçen idmanda çift kale maçta kazanan takım galibiyet pozu verdi. 2 gün dinlenecek olan Aslan, salı günü yeniden top başı yapacak.



 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
