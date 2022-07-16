Galatasaray'da orta sahaya 'Acil transfer' kararı

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın yanına güçlü bir orta saha takviyesi yapmak üzere atağa kalktı.Sarı kırmızılıların, Graz kampında bir araya gelen yönetim ve teknik ekibin dev zirvesinden, "Acil transfer" kararı çıktı.Okan hocanın, özellikle orta sahaya takviye vurgusu yapmasıyla, gündemdeki tüm oyuncularla ilgili yapılan çalışmalar ortaya döküldü.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ve Cenk Ergün'den gelen raporları değerlendirdikten sonra maaş bütçe limitini artırmaya karar verdi. Sarı- Kırmızılılar'ın ana hedefi, orta saha transferini önümüzdeki hafta içinde tamamlamak.Yeni gelecek oyuncu, orta sahanın merkezinde, Sergio Oliveira'nın partneri olacak.