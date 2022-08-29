Galatasaray'da Omar'a Marsilya kancası!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı.İngiliz basınında yer alan habere göre; Marsilya, Galatasaray'ın Norveçli sağ bek oyuncusuna talip oldu.Sarı kırmızılıların oyuncuyu kadroda düşünmediği ve bu transfere onay vereceği belirtildi.Omar Elabdellaoui'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu... Transfer ile ilgili kısa sürede gelişmeler yaşanması bekleniyor.Başarılı oyuncu, 2021 yılında yaşadığı talihsiz olay sonrası ciddi bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.