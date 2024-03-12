Galatasaray'da Oliveira tam gaz devam!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan özür diledikten sonra af çıkan Sergio Oliveira, yeniden göze girmek için çabalıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oliveira tam gaz devam!
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12 Mart 2024 14:08
Galatasaray'da Okan Buruk'tan özür diledikten sonra af çıkan Sergio Oliveira, verilen izni değerlendirdi.

Florya'da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli orta saha, yeniden göze girmek için çabalıyor.

Okan Buruk'un son 9 haftada tecrübeli oyuncudan faydalanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
 
Sergio Oliveira, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 2 gol, ve 2 asistlik skor katkısı verdi.  

 
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