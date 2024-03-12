Galatasaray'da Oliveira tam gaz devam!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan özür diledikten sonra af çıkan Sergio Oliveira, verilen izni değerlendirdi.
Florya'da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli orta saha, yeniden göze girmek için çabalıyor.
Okan Buruk'un son 9 haftada tecrübeli oyuncudan faydalanması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sergio Oliveira, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 2 gol, ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Florya'da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli orta saha, yeniden göze girmek için çabalıyor.
Okan Buruk'un son 9 haftada tecrübeli oyuncudan faydalanması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sergio Oliveira, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 2 gol, ve 2 asistlik skor katkısı verdi.