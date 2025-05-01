Galatasaray'da olağanüstü hal; Hata istenmiyor!

Ligin son düzlüğüne girilirken Galatasaray'da şampiyonluk seferberliği başladı. Yönetim, bu kritik dönemde adeta olağanüstü hal ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da olağanüstü hal; Hata istenmiyor!
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01 Mayıs 2025 09:16
Ligin son düzlüğüne girilirken Galatasaray'da şampiyonluk seferberliği başladı.

Bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu avantajı kaybetmeden mutlu sona ulaşmak istiyor. Yönetim ise bu kritik dönemde adeta olağanüstü hal ilan etti.

HER DETAY TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, takımın konsantrasyonunu bozmamak adına tüm detaylara özen gösteriyor.

Oyuncu maaşlarının zamanında ödenmesi sağlanarak saha dışı motivasyonun korunması hedefleniyor. Başkan Özbek'in haftanın 3-4 günü tesislerde bizzat bulunma kararı alması da sürece verilen önemi gözler önüne seriyor.

MOTİVE EDİCİ ADIMLAR

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Kemerburgaz Tesisleri'nde futbolcularla sık sık toplantılar yaparak takım içindeki morali yüksek tutmaya çalışıyor.

Yönetim cephesi de bu süreçte oyuncularla yakından ilgilenip ekstra motivasyon için devrede olacak.

Galatasaray cephesinde hedef net: Şampiyonluk yolunda en küçük bir aksaklığa izin vermemek. Sarı-kırmızılılar, dört bir yandan alınan önlemlerle "yol kazası" ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

 

 
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