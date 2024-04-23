Galatasaray'da Okan Buruk'un gözü yeni rekorda!

Galatasaray'ın başında bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, gözünü yenisine dikti... Pendikspor'u mağlup ederek, puanını 90'a çıkaran sarı-kırmızılılar, kalan 5 hafta öncesinde kendi rekorunu egale etti.
1987-88'de Mustafa Denizli önderliğinde 90 puana ulaşarak şampiyon olan Galatasaray, o dönemden sonra hiçbir zaman bu puan ortalamasını yakalayamamıştı. Ancak Okan Buruk, pazar günü bu rekoru egale etti.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE EDECEK
Ligin bitmesine 5 hafta kala 90 puan toplayan Okan Buruk'un Aslanları, Adana Demir'i yenerse, F.Bahçe'nin 1988-89'daki 93 puanlık rekorunu egale edecek
Buruk'un takımı, cuma günü oynanacak olan Adana Demirspor maçını kazanması halinde puanını 93'e çıkaracak ve Denizli'nin bu 90 puanlık rekorunu geride bırakacak.
4 PUAN ALIRSA TARİHE GEÇECEK
Galatasaray aynı zamanda Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda ulaştığı şampiyonluk puanını da egale edecek. Okan Buruk'lu G.Saray, Adana Demirspor sonrasında Sivas'a karşı sahadan 1 puanla ayrılsa bile Süper Lig tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip olacak.
1987-88'de Mustafa Denizli önderliğinde 90 puana ulaşarak şampiyon olan Galatasaray, o dönemden sonra hiçbir zaman bu puan ortalamasını yakalayamamıştı. Ancak Okan Buruk, pazar günü bu rekoru egale etti.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE EDECEK
Ligin bitmesine 5 hafta kala 90 puan toplayan Okan Buruk'un Aslanları, Adana Demir'i yenerse, F.Bahçe'nin 1988-89'daki 93 puanlık rekorunu egale edecek
Buruk'un takımı, cuma günü oynanacak olan Adana Demirspor maçını kazanması halinde puanını 93'e çıkaracak ve Denizli'nin bu 90 puanlık rekorunu geride bırakacak.
4 PUAN ALIRSA TARİHE GEÇECEK
Galatasaray aynı zamanda Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda ulaştığı şampiyonluk puanını da egale edecek. Okan Buruk'lu G.Saray, Adana Demirspor sonrasında Sivas'a karşı sahadan 1 puanla ayrılsa bile Süper Lig tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip olacak.