Galatasaray'da Okan Buruk'un gözü yeni rekorda!

Galatasaray'ın başında bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, gözünü yenisine dikti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un gözü yeni rekorda!
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23 Nisan 2024 09:13
Galatasaray'ın başında bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, gözünü yenisine dikti... Pendikspor'u mağlup ederek, puanını 90'a çıkaran sarı-kırmızılılar, kalan 5 hafta öncesinde kendi rekorunu egale etti.

1987-88'de Mustafa Denizli önderliğinde 90 puana ulaşarak şampiyon olan Galatasaray, o dönemden sonra hiçbir zaman bu puan ortalamasını yakalayamamıştı. Ancak Okan Buruk, pazar günü bu rekoru egale etti.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE EDECEK

Ligin bitmesine 5 hafta kala 90 puan toplayan Okan Buruk'un Aslanları, Adana Demir'i yenerse, F.Bahçe'nin 1988-89'daki 93 puanlık rekorunu egale edecek

Buruk'un takımı, cuma günü oynanacak olan Adana Demirspor maçını kazanması halinde puanını 93'e çıkaracak ve Denizli'nin bu 90 puanlık rekorunu geride bırakacak.

4 PUAN ALIRSA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray aynı zamanda Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda ulaştığı şampiyonluk puanını da egale edecek. Okan Buruk'lu G.Saray, Adana Demirspor sonrasında Sivas'a karşı sahadan 1 puanla ayrılsa bile Süper Lig tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip olacak. 

 
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