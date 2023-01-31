Galatasaray'da Okan Buruk farkı!

Galatasaray, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda fırtına gibi eserken bu başarıda teknik direktör Okan Buruk'un payı büyük... Geçen sezonu 13. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip için, 'Bitti... Toparlanmaz artık' yorumları yapılıyordu ancak Dursun Özbek yönetiminden tam destek alan Buruk, büyük ölçüde değişen kadroyu takım haline getirdi.



Cimbom yeni sezona istikrarsız bir başlangıç yapsa da deplasmanda alınan Kayserispor mağlubiyeti dönüm noktası oldu. Zorlu maçta Icardi, Mertens, Mata ve Yunus'u ilk kez aynı anda sahaya süren Buruk, takımın fiziksel açıdan rakibe yanıt verememesi sonrasında değişime gitti.



TORREIRA VE OLIVEIRA FARKI



Bu mücadeleden sonra orta saha merkezinde mümkün olduğunca Lucas Torreira ve Sergio Oliveira ikilisine görev veren Buruk ve kurmayları, takımın fizik kalitesini de hafta hafta yukarıya çekti. Oyuncular fiziksel açıdan çıkışa geçmesiyle birlikte ön bölgede daha agresif yapıya bürünen sarı-kırmızılıların oyunundaki yükseliş de yine ön bölgeden başladı. Rakibe yapılacak baskının boyunu uzatan sarı-kırmızılılar, savunmada aldığı risklere rağmen ön bölge presinden vazgeçmedi. Bunun meyvelerini de toplamaya başladı.



Galatasaray set ve geçiş hücumlarından gol bulduğu gibi duran top ve taç atışlarından da skor üretmeye başladı. Son yıllarda köşe vuruşlarından çok az skor kaydeden sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un yardımcıları İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez'in çizdiği duran top setleriyle kornerlerden gol bulmaya başladı.



Sargon Duran'dan taç atışlarında yardım alan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde ise taç atışı sonrasında kazanılan köşe vuruşuyla perdeyi açtı ve skor üstünlüğünü ele alarak maçın gidişatını değiştirdi.



BİREBİR İLETİŞİM KURULUYOR



Takımın yükselişindeki en önemli sırlardan birisi de teknik direktör Okan Buruk'un oyunculara karşı yaklaşımı... Florya'da özlenen birlik ve beraberliği sağlayan Buruk, oyuncularına sıkı çalışma programı verse de onların rahat edeceği ortamı da hazırladı...



Oliveira ve Icardi'nin sakatlandıkları süreçte eleştirilse de ülkelerine gitmesinin önünü açan Buruk, bu hamlesinin karşılığını fazlasıyla aldı. Oyuncularla bire bir iletişim kurarak performansını yukarıya çekiyor. Antrenmanları daha neşeli hale getiren ve oyuncuların çalışırken eğlenmesini de sağlayan Buruk, aralarındaki bağı da her geçen gün biraz daha kuvvetlendiriyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ