Galatasaray'da Nelsson'dan mutlusu yok!

Galatasaray'da yeniden 11'in vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson, durumundan hayli memnun. Danimarkalı oyuncu, forma rekabeti nedeniyle ekstra çalışıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nelsson'dan mutlusu yok!
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05 Şubat 2024 10:06
Galatasaray'da yeniden ilk 11'in vazgeçilmezi olan Victor Nelsson, halinden epey mutlu.

Danimarkalı savunmacı, hem eski formunu bulurken hem de gösterdiği performans ile tekrardan sarı-kırmızılı futbolseverlerin gözüne girdi.

25 yaşındaki oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü sonrasında yaşanacak forma rekabetinde yerini kaybetmemek için ekstra çalışıyor.

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