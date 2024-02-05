Galatasaray'da Nelsson'dan mutlusu yok!

Galatasaray'da yeniden ilk 11'in vazgeçilmezi olan Victor Nelsson, halinden epey mutlu.
Danimarkalı savunmacı, hem eski formunu bulurken hem de gösterdiği performans ile tekrardan sarı-kırmızılı futbolseverlerin gözüne girdi.
25 yaşındaki oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü sonrasında yaşanacak forma rekabetinde yerini kaybetmemek için ekstra çalışıyor.
Danimarkalı savunmacı, hem eski formunu bulurken hem de gösterdiği performans ile tekrardan sarı-kırmızılı futbolseverlerin gözüne girdi.
25 yaşındaki oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü sonrasında yaşanacak forma rekabetinde yerini kaybetmemek için ekstra çalışıyor.