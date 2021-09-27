Galatasaray'da Muslera maziyi arıyor!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera hatalarıyla şaşırtıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera maziyi arıyor!
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27 Eylül 2021 09:29
10 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da takımın en çok güvenilen ismi olan Fernando Muslera, bu sezon yaptığı hatalarla şaşırtıyor.

Dün Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisinin, bu sezonki kötü performansı camiada endişeye neden oldu.

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; 35 yaşındaki eldiven, geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yerken, aynı zamanda yüzde 58 olan kurtarış yüzdesiyle de ligin bu değerde en kötü kalecisi durumuna düştü.

Eski günlerini arayan Muslera, geçtiğimiz yıllarda yüzde 80'leri geçen kurtarış yüzdeleriyle ligin sıkça en iyisi durumuna gelmişti.


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