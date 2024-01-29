Galatasaray'da Muslera gelişmesi!

Galatasaray'da Fernando Muslera gribal enfeksiyon geçirdi. Tecrübeli futbolcunun Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Haber; NTV, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Muslera gelişmesi!
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29 Ocak 2024 17:34
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı.

Tecrübeli file bekçisi gribal enfeksiyon geçirdi. Muslera'nın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Fernando Muslera bu sezon ligde sadece Vavacars Fatih Karagümrük maçında kart cezası nedeniyle yer almadı. Muslera bu sezon toplam 33 maçta oynadı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.

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