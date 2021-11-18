Galatasaray'da Muslera alarmı!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera alarmı verildi. Uruguay formasıyla hatalı gol yedikten sonra eleştirilerin hedefinde olan tecrübeli kalecinin derbiye moralli çıkması için çalışmalar başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera alarmı!
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18 Kasım 2021 10:46
Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol gören Fernando Muslera, performansıyla şaşırttı ve ülkesinde eleştirilerin odağı oldu.

GALATASARAY'DA ALARM

Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye sebep olurken, Galatasaray 'da derbi öncesi alarm verildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye alacağı 35 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.



 

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