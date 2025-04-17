Galatasaray'da motivasyon 5. yıldız!

Galatasaraylı yöneticiler, şampiyonluk yarışında en büyük motivasyonu 5. yıldız olarak görüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da motivasyon 5. yıldız!
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17 Nisan 2025 09:17
Fenerbahçe ile müthiş bir şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'ın kalan 7 maçlık periyotta en büyük motivasyon kaynağı 5. yıldız...

Ezeli rakibin yöneticileri bol sıfırlı prim vaadinde bulunurken, sarı-kırmızılı idareciler bu konuda farklı bir yol izliyor. Önemli maçlar da dahil galibiyet için ekstra prim vermeyen yöneticiler, şampiyonluk konusunda da aynı tutumu sergiliyor.

"Bizim motivasyonumuz para değil" görüşünde birleşen yöneticiler, "Üst üste üçüncü kez şampiyon olacağız. 25. kez mutlu sona ulaşıp, Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk kulüp unvanını yakalayacağız. Bu başarıların değeri para ile ölçülemez. Zaten futbolcularınız para ile motive oluyorsa, bir sıkıntı var demektir. Galatasaray'da asla böyle bir durum söz konusu değil. Herkes sorumluluğunun bilincinde. Tamamen çifte kupaya odaklanmış durumdayız" görüşünü ortaya koydu.

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