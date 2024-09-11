Galatasaray'da Michy Batshuayi kararı

Galatasaray'da gözler Çaykur Rizespor maçında... Sarı-kırmızılı ekipte hücum hattında kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un tek forvetle çıkmayı düşündüğü mücadelede ileri uçta Batshuayi'nin şans bulması bekleniyor.
Yeni transfer Osimhen ise kulübede yer alacak. Nijeryalı yıldız, Okan Buruk'un tercihine göre ikinci yarıda süre alacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un tek forvetle çıkmayı düşündüğü mücadelede ileri uçta Batshuayi'nin şans bulması bekleniyor.
Yeni transfer Osimhen ise kulübede yer alacak. Nijeryalı yıldız, Okan Buruk'un tercihine göre ikinci yarıda süre alacak.