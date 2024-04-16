Galatasaray'da Mertens'ten mini resital!

Alanyaspor'a rakip olduğu 4 maçta da gole direkt katkı veren Dries Mertens, Hakim Ziyech'in golünde asisti yaparak yine boş geçmemiş oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens'ten mini resital!
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16 Nisan 2024 10:01
Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Dries Mertens, Alanyaspor karşısında yine çok çabaladı.

Takımın adeta hücumdaki beyni olan 37 yaşındaki yıldız, 41. dakikada ise olağanüstü vuruşunda direği geçemedi.

Mertens, bu sezon ligde şutları en fazla direkten dönen oyuncu (6); Galatasaray ise direğe en fazla takılan (27) takım oldu.

Bu arada Alanyaspor'a rakip olduğu 4 maçta da gole direkt katkı veren tecrübeli oyuncu, Ziyech'in golünde asisti yaparak yine boş geçmemiş oldu.  

 
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