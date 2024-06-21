Galatasaray, Manchester United'ın gözden çıkardığı İskoç orta saha Scott McTominay'i kadrosuna katmak üzere.
Sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcunun menajerinin kısa süre içerisinde gelmesi ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
MANU KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Piyasa değeri 37 milyon euro olan McTominay'ın bonservisi konusunda Manchester United yönetiminin de kolaylık sağlayacağı öğrenildi. İngiliz kulübün kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon euroya satabileceği ifade edildi.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA İMZAYA GELECEK
İki tarafın da anlaşması durumunda 27 yaşındaki İskoç orta saha İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 43 maça çıkan orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asist kaydetti.
Sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcunun menajerinin kısa süre içerisinde gelmesi ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
MANU KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Piyasa değeri 37 milyon euro olan McTominay'ın bonservisi konusunda Manchester United yönetiminin de kolaylık sağlayacağı öğrenildi. İngiliz kulübün kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon euroya satabileceği ifade edildi.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA İMZAYA GELECEK
İki tarafın da anlaşması durumunda 27 yaşındaki İskoç orta saha İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 43 maça çıkan orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asist kaydetti.