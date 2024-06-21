, Manchester United'ın gözden çıkardığı İskoç orta saha'i kadrosuna katmak üzere.Sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcununPiyasa değeri 37 milyon euro olan McTominay'ın bonservisi konusunda Manchester United yönetiminin de kolaylık sağlayacağı öğrenildi. İngiliz kulübün kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon euroya satabileceği ifade edildi.İki tarafın da anlaşması durumunda 27 yaşındaki İskoç orta saha İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.Bu sezon tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 43 maça çıkan orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asist kaydetti.