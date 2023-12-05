Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte zirvede yer alan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 umudunu son maça taşıyanhem hücum hem de savunma hattıyla dikkat çekiyor.Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü isimlerden oluşan, yerli yıldızlarla takviyeli korkutucu hücum hattında önce çıkan isim iseCimbom bu sezon iki kulvardaki 25 sınavda toplam 50 kez fileleri havalandırdı ve maç başı gol ortalaması 2 oldu. Bu ortalamayı Arjantinli yıldız yükseltti.Aslan'ın 50 golünün 16'sında yani yaklaşık üçte birinde (3.1) Icardi'nin imzası var. 5 asist de eklendiğinde skor katkısı 21'e çıkan Icardi'ye en yakın isimLigde son haftaları suskun geçen ancak Manchester United'a hem dış sahada hem iç sahada gol atma başarısını gösteren milli yıldızıyakaladı.vede 4'er golle bu üç futbolcuyu izliyor. Forvet hattında oynayıp gol atamayan tek isim ise 2 asistle skor katkısı yapan