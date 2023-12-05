Galatasaray'da Mauro Icardi farkı!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın attığı her 3 golden birinde Mauro Icardi'nin imzası var. İki kulvarda 16 kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız; takımdaki en yakın takipçileri Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın toplamından daha fazla gol kaydetti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mauro Icardi farkı!
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05 Aralık 2023 13:43
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte zirvede yer alan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 umudunu son maça taşıyan Galatasaray hem hücum hem de savunma hattıyla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü isimlerden oluşan, yerli yıldızlarla takviyeli korkutucu hücum hattında önce çıkan isim ise Mauro Icardi...

Cimbom bu sezon iki kulvardaki 25 sınavda toplam 50 kez fileleri havalandırdı ve maç başı gol ortalaması 2 oldu. Bu ortalamayı Arjantinli yıldız yükseltti.

MAURO ICARDI FARKI

Aslan'ın 50 golünün 16'sında yani yaklaşık üçte birinde (3.1) Icardi'nin imzası var. 5 asist de eklendiğinde skor katkısı 21'e çıkan Icardi'ye en yakın isim Kerem Aktürkoğlu.

Ligde son haftaları suskun geçen ancak Manchester United'a hem dış sahada hem iç sahada gol atma başarısını gösteren milli yıldızı Wilfried Zaha yakaladı.

Dries Mertens ve Hakim Ziyech de 4'er golle bu üç futbolcuyu izliyor. Forvet hattında oynayıp gol atamayan tek isim ise 2 asistle skor katkısı yapan Barış Alper Yılmaz.  




 
 

 

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