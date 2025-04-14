Galatasaray'da Lemina sevinci

Galatasaray'da Mario Lemina sevinci yaşanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Wolverhampton'dan transfer ettiği Gabonlu orta saha, ilk 11'e girdi ve son maçlarda takımın vazgeçilmez ismi oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinde Lemina'yı ilk 11 dışına alarak yaptığı hatadan hemen döndü. Yıldız oyuncu da, son iki lig maçında formayı geri alıp mücadelesiyle sahada karşılığını verdi. Kupadaki Fenerbahçe maçında sahada kaldığı 62 dakikada 3 pas arası, 4 uzaklaştırma ve 1 top kapmayla görevini eksiksiz yerine getirdi. Ardından ise Samsun'da 3 top kapma, 1 uzaklaştırma ve 1 pas arasıyla takımın direncini artıran isim oldu.
Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Wolverhampton'dan transfer ettiği Gabonlu orta saha, ilk 11'e girdi ve son maçlarda takımın vazgeçilmez ismi oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinde Lemina'yı ilk 11 dışına alarak yaptığı hatadan hemen döndü. Yıldız oyuncu da, son iki lig maçında formayı geri alıp mücadelesiyle sahada karşılığını verdi. Kupadaki Fenerbahçe maçında sahada kaldığı 62 dakikada 3 pas arası, 4 uzaklaştırma ve 1 top kapmayla görevini eksiksiz yerine getirdi. Ardından ise Samsun'da 3 top kapma, 1 uzaklaştırma ve 1 pas arasıyla takımın direncini artıran isim oldu.