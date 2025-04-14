Galatasaray'da Lemina sevinci

Galatasaray'da devre arası transfer edilen Mario Lemina orta sahadaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lemina sevinci
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14 Nisan 2025 09:49
Son güncelleme 14 Nisan 2025 10:44
Galatasaray'da Mario Lemina sevinci yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Wolverhampton'dan transfer ettiği Gabonlu orta saha, ilk 11'e girdi ve son maçlarda takımın vazgeçilmez ismi oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinde Lemina'yı ilk 11 dışına alarak yaptığı hatadan hemen döndü. Yıldız oyuncu da, son iki lig maçında formayı geri alıp mücadelesiyle sahada karşılığını verdi. Kupadaki Fenerbahçe maçında sahada kaldığı 62 dakikada 3 pas arası, 4 uzaklaştırma ve 1 top kapmayla görevini eksiksiz yerine getirdi. Ardından ise Samsun'da 3 top kapma, 1 uzaklaştırma ve 1 pas arasıyla takımın direncini artıran isim oldu.

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