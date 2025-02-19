Galatasaray'da Lemina kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mario Lemina'yı Süper Lig'de ilk 11e monte edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lemina kararı!
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19 Şubat 2025 08:29
Rizespor maçıyla 5 sene sonra Galatasaray formasına kavuşan Mario Lemina, Karadeniz deplasmanında maçı çeviren isim oldu.

Gabonlu orta saha oyuna girdikten sonra topa daha çok sahip olan (yüzde 65) ve rakip kaleye 13 şut çeken Galatasaray, Lemina'nın asistiyle galip geldi.

Teknik direktör Okan Buruk, 31 yaşındaki futbolcuya göre sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Formu düşen Dries Mertens'in yerine kalıcı olarak 11'e girecek Lemina ile üçlü orta sahaya geçilecek, Lucas Torreira 8'e ve Gabriel Sara 10 numaraya yakın oynayacak.

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