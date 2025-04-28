Galatasaray'da Lemina hız kesmiyor

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mario Lemina, adeta Galatasaray'ın çehresini değiştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lemina hız kesmiyor
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28 Nisan 2025 09:01
Ara transfer döneminde Galatasaray'a dahil olan Mario Lemina, adeta takımın çehresini değiştirdi.

Orta alandaki fizik gücü ile takım arkadaşlarını rahatlatan Gabonlu futbolcu skor katkısı da üretiyor.

Dün Alvaro Morata'nın attığı ilk golde harika bir asist yapan Lemina, çıktığı 9 maçta ikinci kez gol pası vermeyi başardı.

Tecrübeli futbolcunun bu sezon bir de golü bulunuyor .

 
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