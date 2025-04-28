Galatasaray'da Lemina hız kesmiyor

Ara transfer döneminde Galatasaray'a dahil olan Mario Lemina, adeta takımın çehresini değiştirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Orta alandaki fizik gücü ile takım arkadaşlarını rahatlatan Gabonlu futbolcu skor katkısı da üretiyor.
Dün Alvaro Morata'nın attığı ilk golde harika bir asist yapan Lemina, çıktığı 9 maçta ikinci kez gol pası vermeyi başardı.
Tecrübeli futbolcunun bu sezon bir de golü bulunuyor .
Orta alandaki fizik gücü ile takım arkadaşlarını rahatlatan Gabonlu futbolcu skor katkısı da üretiyor.
Dün Alvaro Morata'nın attığı ilk golde harika bir asist yapan Lemina, çıktığı 9 maçta ikinci kez gol pası vermeyi başardı.
Tecrübeli futbolcunun bu sezon bir de golü bulunuyor .