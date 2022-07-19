Galatasaray'da kurtarıcı Marcao!

Galatasaray ikinci Dursun Özbek döneminde kadroyu baştan aşağı yenilemek için yoğun mesai harcıyor.



Özbek seçim öncesi yaptığı açıklamalarda 4 oyuncuyla söz kestiklerini belirtse de evdeki hesap çarşıya pek uymadı gibi. Yeni yönetim bu ciddi yapılanma için birçok konuda zorluk yaşarken liste başında 'maddi sıkıntılar' yer alıyor.



Aslan şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'ya imza attırırken, Haris Seferovic, Florian Grillitsch ve Leo Dubois ile de imza aşamasına geldi.



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Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcao, Sevilla'ya 15 milyon avroya satıldı. Sarı kırmızılılar da bitirmek noktasına geldikleri isimlerle birlikte 6 oyuncuya 10 milyon avronun üzerinde bonservis ödemesi gerçekleştirdi.



Bu isimlerin yıllık maaşları da eklenince Cimbom'un transfer operasyonunun ilk ayağını Marcao finanse etti. En az dört transfer daha yapmayı planlayan Aslan'da, Avusturya kampı dönüşü kadroda yaprak dökümü yaşanacak.





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