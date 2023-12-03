Galatasaray'da korkulan olmadı!

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan Fernando Muslera'da korkan olmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da korkulan olmadı!
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03 Aralık 2023 11:54
Galatasaray'da Pendikspor maçında ceza sınırındaki tek isim Fernando Muslera'ydı.

Kaptan, Pendik deplasmanında 90 dakikayı kart görmeden sorunsuz tamamladı. Tecrübeli file bekçisi, kalesine gelen az pozisyonda da gole fırsat vermedi.

Uruguaylı file bekçisi, önümüzdeki hafta Adana Demirspor mücadelesinde yine kalede olacak.

Sınırda maçlara çıkacak Muslera'nın, 4 hafta sonraki Fenerbahçe derbisine kadar dikkatli olması gerekiyor. 

 
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