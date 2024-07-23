Galatasaray'da kaynak satış!

Galatasaray, yeni transferler için satış yapabilir. Sarı-kırmızılı takımda transfer için adı en çok gündemde olan isimler Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kaynak satış!
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23 Temmuz 2024 09:22
Galatasaray, henüz istediği takviyeleri gerçekleştiremedi.

Transfer için kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda ayrılması en yüksek adaylar olarak Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez ön plana çıkıyor.

Barış Alper Yılmaz'la; Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor. Davinson için ise Everton ve Napoli devrede.

Galatasaray, iki oyuncusunun olası satışından 60 milyon euro bonservis hedefliyor.

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