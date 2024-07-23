Galatasaray'da kaynak satış!

Galatasaray, henüz istediği takviyeleri gerçekleştiremedi.
Transfer için kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda ayrılması en yüksek adaylar olarak Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez ön plana çıkıyor.
Barış Alper Yılmaz'la; Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor. Davinson için ise Everton ve Napoli devrede.
Galatasaray, iki oyuncusunun olası satışından 60 milyon euro bonservis hedefliyor.
Transfer için kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda ayrılması en yüksek adaylar olarak Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez ön plana çıkıyor.
Barış Alper Yılmaz'la; Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor. Davinson için ise Everton ve Napoli devrede.
Galatasaray, iki oyuncusunun olası satışından 60 milyon euro bonservis hedefliyor.