Galatasaray'da kayıp forma operasyonu

Galatasaray'da üç ay önce gerçekleşen Mali Kongre'de eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'ın gündeme getirdiği forma yolsuzluğunun perde arkası aralanıyor.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Kulüp denetçileri, kayıp forma, şort ve antrenman ürünleri hakkındaki usulsüzlükleri tespit etti. Başkan Burak Elmas'a Florya'da boş olan depo ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandı.



Üç kulüp çalışanının emniyette ifade verdiği öğrenildi. Kayıp formaların akibetlerinin ne olduğu konusunda kısa zamanda bir sonuç elde edilmesi bekleniyor.





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