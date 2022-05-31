Galatasaray'da kaleye sürpriz isim!

Galatasaray'da gündem bir yandan başkanlık seçimi olurken, diğer yandan da transfer olmuş durumda.



Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, bu bağlamda önemli isimlerle görüşüyor. Her iki başkan adayının da önceliği teknik direktör.



Dursun Özbek'in Fatih Terim ile çalışmaya sıcak baktığı biliniyor. Eşref Hamamcıoğlu ise öneliğini Okan Buruk ismine vermiş durumda. Bununla beraber Galatasaray'da futbol kurmayları, transfer için çalışmalarını yürütüyor.



Muslera'nın ilerleyen yaşına karşın güven tam. Ancak Uruguaylı yıldızın akıbetinin ne olacağı bilinmiyor. Bu sebeple bir kaleci transfer gündemde.



Gelecek sezon Okan Kocuk'u kadrosunda tutacak Galatasaray, gelecek vadeden bir ismin peşinde. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Fatih Öztürk ve İsmail Çipe ile yollarını ayıracak. 3. kaleci konumunda ise rota, Bursaspor'a çevrildi.



Sarı kırmızılılar, Bursaspor'da forma giyen Canberk Yurdakul'u gündemine aldı. 21 yaşındaki kalecinin, Galatasaray'ın gündeminde olduğu bildirildi. Canberk, kariyerine Erciyesspor'da başlarken daha sonra Bursaspor altyapısında oynadı.



Geçtiğimiz sezondan bu yana Bursaspor a takımında görev alan Canberk Yurdakul, bu yıl 14 maça çıkarken 22 gol yedi ve 2 maçta kalesini gole kapattı.





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