06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Galatasaray, Mallorca forması giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi.

Sarı-kırmızılılarda rota, Ederson ve Donnarumma gibi oldukça isimli ve maliyetli transfer hedeflerinden daha makul oyunculara dönmüş gibi gözüküyor.

Galatasaray, Mallorca'da forma giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i de listesine aldı.

GREIF İÇİN TEKLİF


Sarı-kırmızılılar, Slovak eldiven Dominik Greif'i transfer etmek için ilk teklifini Mallorca kulübüne gönderdi.

AYRILMAYA SICAK

28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2026'da sona erecek olan deneyimli file bekçisi Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın teklifine yakın duruyor.

DOĞAL ADAY TZOLAKIS

Galatasaray diğer taraftan Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis için de temaslarını sürdürüyor.

Olympiakos ve Yunanistan Milli Takımı'nda 1 numara olan Tzolakis ise Avrupa'da birçok önemli kulüp tarafından yakından izleniyor.


 
