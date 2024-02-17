Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan büyük fedakarlık!

Galatasaray'ın jokerlerinden Kaan Ayhan'ın sakatlığıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan büyük fedakarlık!
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17 Şubat 2024 11:25
Galatasaray'ın jokerlerinden Kaan Ayhan, Sparta Prag maçının 55. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Sarı-Kırmızılı oyuncunun sakatlığıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Kaan Ayhan'ın pubis sakatlığı yaşadığı ve operasyonu sezon sonuna ertelediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ameliyatını sezon sonuna ertelediği için de sürekli sakatlık yaşadığı belirtildi.

Kaan Ayhan bu sezon Süper Lig'de sadece 9 maçta 90 dakika sahada kaldı.

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