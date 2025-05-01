Galatasaray'da Jelert belirsizliği!

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert ile ilgili henüz son kararını vermedi.
GELECEĞİ BELİRSİZ
12 Haziran 2003 doğumlu olan Elias Jelert'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
Danimarkalı futbolcu TFF'nin yeni açıkladığı yabancı kuralına uyan tek futbolcu durumunda yer alıyor.
Championship'ten devre arasında da teklif alan Jelert 1 Ocak 2003 doğum kriterini karşılaması nedeniyle kadroda kalabilir.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Elias Jelert'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GELECEĞİ BELİRSİZ
12 Haziran 2003 doğumlu olan Elias Jelert'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
Danimarkalı futbolcu TFF'nin yeni açıkladığı yabancı kuralına uyan tek futbolcu durumunda yer alıyor.
Championship'ten devre arasında da teklif alan Jelert 1 Ocak 2003 doğum kriterini karşılaması nedeniyle kadroda kalabilir.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Elias Jelert'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.