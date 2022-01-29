Galatasaray'da istifa: Hande Ocak Başev!

Galatasaray Yönetimi'nde flaş bir istifa kararı geldi.
Sarı - kırmızılı kulüpte İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hande Ocak Başev'in istifa ettiği açıklandı.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir."
BURAK ELMAS'TAN TEŞEKKÜR
Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Hande Ocak Başev'e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Sarı - kırmızılı kulüpte İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hande Ocak Başev'in istifa ettiği açıklandı.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir."
BURAK ELMAS'TAN TEŞEKKÜR
Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Hande Ocak Başev'e katkılarından dolayı teşekkür etti.