Galatasaray'da istifa: Hande Ocak Başev!

Galatasaray Yönetimi'nde flaş bir istifa kararı geldi.Sarı - kırmızılı kulüpte İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hande Ocak Başev'in istifa ettiği açıklandı.KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir."Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Hande Ocak Başev'e katkılarından dolayı teşekkür etti.