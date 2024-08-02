Galatasaray'da iki orta saha planı!

Galatasaray, iki orta saha oyuncusu birden transfer etmek istiyor. Gündemdeki isimler; Scott McTominay ve Richard Rios.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki orta saha planı!
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02 Ağustos 2024 08:32
Galatasaray orta sahasını bir değil, iki takviyeyle birden güçlendirmeyi planlıyor. Uzun süredir Manchester United'la Scott McTominay transferi için görüşen sarı-kırmızılılar, temasları son aşamaya getirmeyi başardı.

MCTOMINAY VE RIOS

Teknik patron Okan Buruk'un transferini en çok istediği orta saha oyuncuları arasında yer alan McTominay'ın dışında bir takviye daha yapılması gündemde. Galatasaray, transferde kalan bütçesini yine bir orta saha için kullanacak.

SANCHEZ GÖRÜŞÜYOR

Bir süredir Palmeiras'ın genç yeteneği Richard Rios'la ilgilenen Galatasaray, kesenin ağzını ardına kadar açmış durumda. Kolombiya'yla Copa America'da üst düzey bir performans ortaya koyan Rios, Aslan'ın stoperi Davinson Sanchez'in de takım arkadaşı.

Sanchez, Rios'la sık sık görüşerek Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgi aktarıyor. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gelerek Şampiyonlar Ligi'nde yıldızını parlatmak ve daha büyük takımlara imza atmak istiyor.

BÜYÜK BÜTÇE AYRILDI

Galatasaray, McTominay'ın ardından Rios'a da büyük bir bütçe ayırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 15 milyon Euro civarında bir bedel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar bu transferi de uzun vadeli taksitlerle bitirmeyi hedefliyor.

Oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakması, Aslan'ın en önemli avantajı. Palmeiras'ın talepleriyle de aradaki uçurumun ortadan kalktığı ve tarafların daha somut bir anlaşma zemininde buluştuğu öğrenildi.

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