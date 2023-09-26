Galatasaray'da iki isim statüye takıldı

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, statü gereği İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da iki isim statüye takıldı
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26 Eylül 2023 20:23
Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.

Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

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