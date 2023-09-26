Galatasaray'da iki isim statüye takıldı

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.
Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.