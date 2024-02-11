Galatasaray'da Icardi kayıp, taht Barış'ta!

Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk skor katkılarını ağustostaki Olimpija Ljubljana maçlarında 1'er asistle yapmış, daha sonra ortadan kaybolmuştu. Milli yıldız bu süreçte 'yokluktan' sol bekte de oynadı. Barış Alper 2024'te bambaşka bir kimliğe büründü.18 Ocak'ta kupadaki Ümraniye maçında bu sezon ilk kez fileleri havalandıran 23 yaşındaki kanat/forvet, gollerine şubatta devam ediyor.Dün Aktürkoğlu ile birlikte sağ ve sol kanatta değişmeli oynayan Barış Alper, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında da ağları sarstı.Öte yandan, ikinci yarının hemen başında gelişen bir atakta top Barış Alper'den auta çıktı. Pozisyonu görmeyen hakemler korneri işaret etti.Ancak milli yıldız topun kendisinden çıktığını söyleyerek kararı değiştirtti. Hakem Cihan Aydın da Barış Alper'in elini sıkarak tebrik etti.Sezona fırtına gibi giren, ligin ilk devresini 12 gol - 5 asistle kapatan Icardi, ikinci devrede adeta stop etti. Arjantinli yıldız, forma giydiği son 7 maçta sadece 1 gol - 1 asistle skora katkı verdi; dün akşamı da boş geçti.