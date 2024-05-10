Galatasaray'da hedef 19.05'te 3 kupa

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta üç kupayla tarihi bir kutlama yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef 19.05'te 3 kupa
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10 Mayıs 2024 12:45
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6. Cimbom'a şampiyonluk için 3 maçta 4 puan yetiyor.

Pazar günü Kanarya, Kayserispor önünde puan kaybederse; Aslan, Karagümrük'ü yenmesi durumunda şampiyon olacak. Bu durumda Fenerbahçe maçında lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve kadın takımının tarihi zaferi aynı gün kutlanacak.

Sarı-kırmızılılılar, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiye 'şampiyon' unvanıyla çıkarsa, tarihi bir kutlama yapacak. Yönetimin planı şu: Derbi sonrası üç kupa birden kaldırmak...

Sarı-kırmızılılar, hükmen kazanılan Süper Kupa'yı henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) teslim almadı.

PAZARI BEKLİYORLAR

Kadın takımı da kupasını henüz kaldırmadı. Önümüzdeki pazar günü şampiyonluğun garantilenmesi halinde yönetim; 19 Mayıs'taki Fenerbahçe maçına TFF'den 3 kupanın da getirilmesini isteyecek. Böylece derbi 3 kupanın da kutlandığı şölene dönüşecek. Bu girişimle Galatasaray yönetimi, ezeli rakiplerine karşı büyük bir psikolojik üstünlük de kurmanın peşinde...

Pazar günü iki takımın da rakiplerini yenmesi durumunda derbide beraberlik, Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Ancak talimatlar gereği bu maç sonrası kupa verilmeyecek. 

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