Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan Sarı-Kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
HEDEF 10'DA 10
Aslan, bugünkü Giresun sınavıyla birlikte ligdeki seriyi 10 karşılaşmaya taşımak istiyor.
GİRESUN'DAKİ MAÇLAR
Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.
Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
HEDEF 10'DA 10
Aslan, bugünkü Giresun sınavıyla birlikte ligdeki seriyi 10 karşılaşmaya taşımak istiyor.
GİRESUN'DAKİ MAÇLAR
Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.
Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi