Galatasaray'da hedef 10'da 10!

Galatasaray, Giresun deplasmanında serisini çift hanelere taşımak istiyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da hedef 10'da 10!
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28 Ocak 2023 12:16
Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan Sarı-Kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

HEDEF 10'DA 10

Aslan, bugünkü Giresun sınavıyla birlikte ligdeki seriyi 10 karşılaşmaya taşımak istiyor.

GİRESUN'DAKİ MAÇLAR

Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.

Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ 

Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi 






 

 

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