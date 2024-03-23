Galatasaray'da Hakim Ziyech için tek şart var

15 maç sayısını geçerek kontratındaki kriteri dolduran Hakim Ziyech, sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa 1.5 milyon euroluk imza parasıyla Galatasaray Kulübü'nün tapulu oyuncusu olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Hakim Ziyech için tek şart var
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23 Mart 2024 09:18
Son güncelleme 23 Mart 2024 09:38
Sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan ancak hem form düşüklüğü hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamayan Hakim Ziyech'in, sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 15 maç sayısını geçen Faslı kanat oyuncusu, sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray'ın tapulu oyuncusu olacak.

İngiliz ekibinden bedelsiz kiralanan 31 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon Euro garanti ücret ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, bonservis vermeyecek ancak 1.5 milyon Euro imza parasıyla sözleşmeyi 2 yıl uzatacak.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ TAKİPTE

Bu hafta 31 yaşına basan yıldız oyuncu, Fas Milli Takımı'nın yolunu tuttu. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği Ziyech, bu sezon G.Saray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Kasımpaşa maçını İcardi'ye yaptığı asistle çeviren isimlerden olan tecrübeli oyuncu, kalan 8 haftada daha çok süre alacak.

5 MADDEDE ZİYECH

1- Faslı yıldız, bu sezon 7 gollük (4 gol-3 asist) katkısıyla Galatasaray'a 6 puan aldırdı.
2- Sarı-kırmızılı takımda uyluk ve ayak bileği sakatlığından dolayı 18 maçta oynayamadı.
3- Süre bulduğu 16 maçın sadece 9'una ilk 11'de çıkarken, 7'sinde sonradan dahil oldu.
4- Ağustos'ta Galatasaray'a geldiğinde 15 milyon Euro değeri olan oyuncu, son güncellemeyle birlikte 9.5 milyon Euro'ya geriledi.
5- Ziyech, gelecek sezon ve uzatma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda 2025-26'da Galatasaray'dan 2 milyon 850 biner Euro garanti ücret alacak.  

 
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