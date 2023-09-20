Galatasaray'da Grabara'ya tepki!

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara ısınmaya çıktığı an Galatasaray tribünlerinden çok yoğun ıslık sesleri yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Grabara'ya tepki!
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20 Eylül 2023 19:09
Son güncelleme 20 Eylül 2023 19:47
Galatasaray taraftarları, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı tribünler, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi.

Galatasaray tribünleri, maçın başlama düdüğünün ardından da Grabara'ya tepkisini sürdürdü.

Grabara, maçtan önce Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

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